FESC abre nesta terça-feira (20) inscrições para aulas de Pilates

Pilates FESC - Crédito: divulgação

A Fundação Educacional São Carlos (FESC) informa que nesta terça-feira (20/08) estarão abertas as matrículas para o novo curso de Pilates com aparelhos.

O curso é oferecido pelo Centro Esportivo Cultural (CEC) da FESC e destinado a pessoas com idade mínima de 18 anos. As aulas serão realizadas duas vezes por semana, com duração de 50 minutos cada, distribuídas de segunda a sábado, nos períodos da manhã e tarde.

As matrículas poderão ser feitas na Secretaria do Campus 1 ( Rua São Sebastião, 2828 - Vila Nery) e Campus 2 (Rua Itália, 756 - Vila Prado) da FESC, das 7h às 19h, mediante apresentação dos documentos e de atestado médico indicando aptidão para prática de atividade física.

Para fazer duas aulas por semana a mensalidade sai por R$ 150,00. Pessoas com 60 anos ou mais pagam R$ 110,00. As aulas serão ministradas com turmas as segundas e sextas, terças e quintas e quarta e sábado, sendo que o primeiro horário será a partir das 8h e o último as 17h. Serão 8 vagas por turma, 192 no total.

Outras informações podem ser obtidas pelo telefone/WhatsApp (16) 3362-0580 ou pelo e-mail fesc@fesc.saocarlos.sp.gov.br.

