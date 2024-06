Estádio Luisão recebe jogo de abertura da 2ª fase da Champions Prata

Primavera encarou o Pakabá e levou o segundo gol nos minutos finais - Crédito: Divulgação

A bola rolou pela segunda fase da série Prata da Champions Cup, torneio promovido pela Liga Desportiva de São Carlos. A partida que abriu a série de jogos que reúne as 16 melhores equipes da competição amadora, aconteceu na noite desta quarta-feira, 19, no estádio municipal Professor Luís Augusto de Oliveira, o Luisão.

A equipe do Pakabá sofreu para vencer o Primavera. Em um jogo muito equilibrado a equipe, considerada favorita, enfrentou a iniciante e jovem equipe do Primavera, que encarou o adversário, formado com jogadores experientes e com rodagem por várias competições.

O Primavera mostrou determinação e qualidade, conseguiu neutralizar o adversário e segurou o empate até os minutos finais. Porém acabou derrotada pelo placar de 2 a 1. Com a vitória, o Pakabá assumiu momentaneamente a liderança do grupo E.

