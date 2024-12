Esportiva acaba com invencibilidade do Deportivo e encerra 2024 campeã

Esportiva comemora título: equipe surpreendeu e desbancou p favorito Deportivo Sanka - Crédito: Potdoss e LDSC

A Liga Desportiva São Carlos (LDSC) encerrou na noite de sexta-feira, 29, o calendário de competições de 2024 com dois jogos emocionantes pela Taça São Carlos de Futsal. A noite foi marcada por disputas intensas e uma grande festa para os amantes do futsal local no ginásio municipal de esportes Milton Olaio Filho, quando ocorreram as partidas que definiram o quadro de honra e apontaram como campeã, a Esportiva que desbancou o então favorito e com 100% de aproveitamento, Desportivo Sanka, que ficou com o vice. O Falcão Dourado ficou em 3º, após superar o Prohab/Muleques da Quebradaa, que ficou com a quarta colocação.

O primeiro jogo da noite foi a disputa pelo 3º lugar, entre a tradicional equipe do Falcão Dourado, comandada pelo professor Jairdes Moraes e a jovem e promissora Prohab/Muleques da Quebrada do professor Diego Maicon (Nardo), que possui jogadores rápidos e talentosos, teve diversas chances de abrir o placar, mas a experiência do Falcão Dourado fez a diferença. Com uma partida bem administrada, o time de Jairdes conseguiu conquistar a vitória e garantir a vaga na Taça EPTV e Taça Record de Futsal 2025. Final, Falcão Dourado 3 a 1.

Sem tempo para respirar na decisão

A grande final foi um espetáculo à parte, com a rivalidade a flor da pele. De um lado, a tradicional e vitoriosa equipe do Deportivo Sanka, treinada pelo professor Rafael Sampaio, e do outro, a nova força no futsal são-carlense, a Esportiva São Carlos, comandada pelo professor Erik Silva.

O Deportivo saiu na frente com o talentoso Vandão, camisa 10, mas a Esportiva não demorou para responder. Com o artilheiro Barata, a equipe de Erik Silva empatou a partida. O primeiro tempo foi marcado por grande intensidade, com a rivalidade entre os técnicos Rafael Sampaio (Deportivo) e Otávio (Esportiva) chegando ao ápice.

No segundo tempo, a Esportiva voltou melhor e virou o placar com Lelê, camisa 8 e ampliou com Otávio, camisa 10. O Deportivo, em desvantagem, arriscou com goleiro linha, mas um erro de posicionamento permitiu que a Esportiva ampliasse ainda mais a vantagem, novamente com Otávio. Apesar da reação da equipe leonina com gols de Carlota e Dieguinho, o tempo foi cruel, e a Esportiva garantiu a vitória por 4 a 3, conquistando seu primeiro título adulto no futsal.

A apoteose

Maicon Correa, colaborador da Liga, fez questão de ressaltar a importância do evento e a satisfação de ver um ginásio cheio e uma festa tão grandiosa. "A Liga sempre busca fazer suas competições crescerem e valorizarem todo o trabalho das equipes". Destacou ainda o grande trabalho da equipe de arbitragem, comandada por João Messias e Gustavo Rodrigues (árbitros da Federação Paulista) e Fernanda (apontadora).

O presidente da LDSC, Aparecido Neuto, parabenizou as 15 equipes participantes e destacou a expectativa de que o número de times aumente nas próximas edições, com a continuidade do trabalho e o apoio das equipes.

Por fim, o diretor Rafael Bastos comentou sobre os projetos para fortalecer o futsal em São Carlos. "Por muito tempo, o futsal não teve o reconhecimento que merecia, mas com união e a vontade de todos, sabemos que a modalidade vai crescer", afirmou.

“Importante também agradecer aos colaboradores: Associação Dinâmica (Sanka Cup Social), Podtoss (Tadeu Guatura), DJ Rogério (Rogério), São Carlos Agora (Marcos Escrivani) e o vereador Djalma Nery que sempre está presente junto a Liga desde sua fundação e sempre acreditou no projeto e aos demais vereadores da Câmara Municipal de São Carlos”, finalizou Maicon.

Quadro de honra

Melhor defesa: Deportivo Sanka

Artilheiros: Renan Sampaio (Esportiva) e Guilherme Sobral (Falcão Dourado), ambos com 14 gols

Melhor treinador: Erik Silva

Melhor dirigente: Rafael Sampaio

Destaque da final: Otávio Silva

Melhor torcida: Deportivo Sanka

4º colocado: Prohab

3º colocado: Falcão Dourado (vaga na Taça EPTV e Record 2025 - Santa Eudóxia)

Vice-campeão: Deportivo Sanka (vaga na Taça EPTV e Record 2025 - São Carlos)

Campeão: Esportiva São Carlos (Vaga na Taça EPTV e Record 2025 - Água Vermelha)

Leia Também