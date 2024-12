Escola de futebol do Aracy faz festa para a garotada

Compartilhar no facebook

SIGA O SCA NO

Atleta inscrito no projeto social exibe o presente ganho na confraternização - Crédito: Divulgação

Um dia para levar além de recreação, momentos de alegria e confraternização. Assim foi a festa realizada das 8h às 10h30 de sábado, 14, na Arena Raspadão, quando a escola de futebol Tigres do Aracy realizou uma festa destinada para a garotada.

Sem apoio do poder público e contando com doações de comerciantes e amigos do Cidade Aracy, a escola de futebol faz um trabalho de cunho social, retirando crianças da ociosidade e proporcionando momentos de recreação e lazer.

A festa teve a organização de Luciano Aparecido Landi (Lói Landi), Fábio Junio Carvalho (Fabinho), Rone Peterson Rodrigues da Silva, Sueli da Silva Rodrigues, Felipe Samuel Camargo da silva e Jéssica Aline Francisco da Silva.

Se acordo com Lói Landi, foram distribuídos mimos para a garotada e o projeto social conta hoje com a participação de aproximadamente 60 crianças e os treinos são aos sábados pela manhã. Além das atividades esportivas, a garotada inscrita ganha dois cafés da manhã, tudo gratuito. Um antes e o outro após as atividades.

Leia Também