Equipes de São Carlos partem para os Jogos da Melhor Idade

Crédito: Divulgação

As equipes que vão representar São Carlos nos Jomi (Jogos da Melhor Idade), em Botucatu, partiram nesta quarta-feira, 19, pela manhã para disputar a competição.

Trinta e quatro integrantes dos times de vôlei da cidade embarcaram para disputar o torneio, que este ano divide as modalidades em diversas cidades.

As partidas começaram nesta quarta-feira e vão até sábado, 22 em Botucatu. São Carlos participa nas categorias 60 e 70 anos, somente feminino, e enfrenta equipes de Jaú, Lins, Bauru e Piratininga. As equipes de atletismo e bocha participaram dos JOMI no último fim de semana, em Itapuri. A bocha conquistou a medalha de prata.

