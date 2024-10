Equipes buscam vitórias na Copa São Carlos de olho na classificação

Com duas derrotas em dois jogos, Cruzeiro do Sul tenta os primeiros pontos na Copa São Carlos - Crédito: Jhonatan Celestino

A rodada dupla prevista para a noite desta sexta-feira, 18, pela fase de classificação da 3ª Copa São Carlos de Futsal promete aumentar a adrenalina de quatro equipes que buscam a vitória para permanecerem ‘vivas’ em busca da classificação para as quartas de final.

A partir das 19h a bola irá rolar no ginásio municipal de esportes Milton Olaio Filho.

Pelo grupo A, o Cometa Cristão, em 4º lugar, com 6 pontos, enfrenta o Meninos da Vila que está com 3 pontos na 6ª colocação.

Caso vença, o Cometa Cristão irá se igualar em pontuação aos líderes Desportivo, Falcão Dourado e Prohab que totalizam 9 pontos cada. Já o Meninos da Vila necessita dos 3 pontos para se aproximar dos primeiros colocados.

No grupo B, o Cruzeiro do Sul que perdeu as duas partidas que disputou e está em último lugar com 0 ponto, busca a reabilitação e pega o União Douradense, que tem três pontos e está em 4º lugar.

