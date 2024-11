Equipe são-carlense se destaca na Copa do Brasil e no Supercampeonato Brasileiro de Taekwondo

Talentos são-carlenses exibem medalhas conquistadas nos torneios nacionais de Taekwondo - Crédito: Divulgação

A equipe XFR de Taekwondo de São Carlos conquistou expressivos resultados nas competições organizadas pela CBTKD (Confederação Brasileira de Taekwondo), realizadas nos tatames da Arena Carioca 1, no Parque Olímpico, no Rio de Janeiro entre os dias 6 e 10 de novembro. O time obteve apresentou animadores na Copa do Brasil de Taekwondo e no Supercampeonato Brasileiro de Faixas Coloridas.

Enfrentando adversários de alto nível, os atletas conquistaram seis medalhas, levando orgulho para São Carlos. Noah Alves e Sara Napolitano conquistaram medalhas de bronze. Vitor Napolitano e Ana Julia Alves, de prata. Por fim, Caio Merola e Valdir de Souza, conquistaram o ouro.

A técnica Francielle Laura Ramos elogiou o desempenho dos atletas. “Esses resultados são fruto de muito trabalho e dedicação. Cada atleta deu o seu máximo para alcançar o pódio em um evento tão competitivo.”

No Supercampeonato Brasileiro de Faixas Coloridas, a equipe continuou a brilhar, trazendo três medalhas de ouro para casa, conquistadas por Larissa Nardini, Caio Merola e Ana Julia Alves.

De acordo com a técnica, as conquistas reafirmam a excelente preparação e o talento dos atletas que se destacaram entre os melhores do país. Com essas medalhas, a equipe consolida sua posição de destaque, elevando o nome de São Carlos nas competições organizadas pela CBTKD.

