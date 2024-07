Equipe são-carlense de hipismo brilha na Copa Larissa

SIGA O SCA NO

Time são-carlense de hipismo conquistou expressivos resultados em Sumaré/SP - Crédito: Divulgação

São Carlos brilhou intensamente no domingo, 7, durante a Copa Larissa de Hipismo, realizada no Haras Larissa, em Sumaré/SP.

A equipe Equestria Equitação, comandada pelos instrutores Denis Amaral, Polangela Carozelli e Mariana Garcia, obteve ótimos resultados.

Foram relacionados 10 competidores entre ginetes e amazonas e a equipe são-carlense conquistou três títulos, além de um terceiro lugar, um quarto, um quinto, um sexto, um sétimo e um oitavo lugares.

“Pelo desempenho obtido, tenho convicção que os integrantes da equipe voltaram muito felizes e já estamos focados na próxima etapa que acontecerá no próximo mês”, disse Denis.

Resultados expressivos

Denis salientou que os competidores são-carlenses se prepararam intensamente para a Copa Larissa e as conquistas foram reflexo dos trabalhos realizados pelos ginetes e/ou amazonas.

Satisfeito por voltar para São Carlos com inúmeras conquistas, Denis relatou as conquistas do seu time.

As conquistas

Ana Tereza Rinaldo Vicentim – Aspirante - 1°lugar (8 anos)

Eduardo Mendes do Amaral – Aspirante – 8 anos

Manuela Darezzo de Souza – Aspirante - 9 anos

Laura Fernandes de Araújo - Aspirante - 8 anos

Paulo Sérgio Nogueira Neto - Aspirante - 9 anos

Luiza Sardella Luchesi – Aspirante - 10 anos

Izabelli Ine da Silva Areaboquezo - Aspirante - 11 anos

Nessa categoria, Ana Tereza levou a melhor sobre 30 concorrentes e os outros fizeram bonito, embora não tenham conseguido premiar.

Paulo Carozzelli Neto - Aspirante Maior - 1° lugar

Leila Martins - Aspirante Maior - 3° lugar

Nessa categoria, para cavaleiros 18 +, os são-carlenses levaram 1° e 3° lugares, representando São Carlos com bastante competência.

Manuela Pietro Carozelli – preliminar - 11 anos - 4° e 5° lugares

Nessa categoria, Manu fez dobradiça no 4º e 5º lugares sobre mais de 30 concorrentes.

Polangela Carozelli - Preliminar Maior - 18+ - 1° lugar.

Leila Martins - Preliminar 18+ - 8°lugar.

Nessa categoria, as amazonas fizeram bonito também conquistando primeiro e oitavo lugares entre mais de 20 concorrentes.

Polangela Carozelli - Intermediária Maior - 6° lugar

Mariana Garcia - Intermediária Maior - 7° lugar

