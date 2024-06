Equipe são-carlense conquista 14 medalhas na Copa Faca na Caveira

SIGA O SCA NO

Time são-carlense teve boa participação na Copa Faca na Caveira - Crédito: Divulgação

São Carlos foi o palco, no sábado, 22, da Copa Faca na Caveira de Jiu-Jitsu. Os combates foram realizados no ginásio municipal de esportes Milton Olaio Filho e contou com a presença de lutadores de todo o Estado de São Paulo.

A equipe Alcateia de Jiu-Jitsu de Sao Carlos que tem o técnico Luiz Carlos Vignali e auxiliar Cristiano Carrijo obtiveram resultados expressivos. Foram nove medalhas de ouro, uma medalha de prata e três medalhas de bronze, totalizando 14 pódios.

Os medalhistas

OURO - Elaine Domingues (duas), Cauê Rian (duas), Suely Monteiro, Gabriel Aparecido, Bia Tinto, Sophia Amaral Carrijo, Sônia Amaral e Helena Camikado

PRATA - Diego Domingues.

BRONZE - Daniela Bardaquim, Davi Lucas, Enzo Gabriel e Rangel Rosseto.

De acordo com o técnico, todos os competidores tiveram ótimos resultados e o destaque, segundo ele, foi para Cauê Rian que no último campeonato ficou com a prata e deu a volta por cima conquistado a medalha de ouro finalizando o adversário na final. Neste domingo, Vignali que é o responsável pela equipe, busca neste domingo, 30, o bicampeonato brasileiro de jiu-jitsu em São Paulo.

