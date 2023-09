Equipe Dínamo compete na Copa Ibaté

Time são-carlense busca a vitória frente o líder Cruzado e permanecer com chances de classificação - Crédito: Divulgação

O Dínamo/Dutra Arts que reúne atletas de Ibaté e de São Carlos, participa da Copa Ibaté de Futsal, que é organizada pela Secretaria Municipal de Esportes da vizinha cidade, com os jogos sendo realizados de segunda-feira, a sexta-feira, no período noturno, no ginásio municipal de esportes Donato Rocitto. As rodadas são duplas.

A equipe está atualmente na quarta colocação no grupo A. Após cinco compromissos, tem três vitórias e duas derrotas e com chances de se classificar para a segunda fase. Totaliza 9 pontos.

O próximo desafio do Dínamo/Dutra Arts é nesta terça-feira, 26, quando encara o Cruzado, de Ibaté. Um dos líderes do grupo que totaliza 15 pontos em 5 jogos e está com 100% de aproveitamento. A partida começa às 20h15.

