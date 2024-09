Equipe paralímpica de atletismo de São Carlos faz bonito no Paresp

Time de atletismo São Carlos fez bonito e conquistou o vice no Paresp - Crédito: Divulgação

A equipe paralímpica de atletismo de São Carlos fez bonito no Paresp (antigo Jogos Regionais) nesse final de semana. Após muito tempo a equipe voltou a competição oficial e apesar de muitos desfalques conseguiu 17 medalhas de ouro, 3 de prata e 2 de bronze. Na classificação final por equipe, o time são-carlense conseguiu o vice-campeonato. A competição aconteceu sábado, 21, no Centro Paralímpico Brasileiro, em São Paulo

Nesta competição a equipe comandada pelo técnico Altair Maradona Pereira pode inscrever 10 atletas masculinos e 10 femininos. Porém afirmou que a equipe foi formada por oito atletas masculinos. “Temos que trabalhar para que no próximo ano consigamos ir com o maior número de atletas para poder lutar pelo título de campeão geral por equipe. Temos totais condições e vamos com certeza fazer história no atletismo paralímpico de São Carlos”, disse, salientando que não levou atletas do sexo feminino e que também trabalha para poder formar atletas.

“Agradeço a todos os atletas que fizeram o melhor, a Secretaria de Esportes através do secretário Fernando Carvalho e principalmente ao diretor de Esportes e Rendimento, Fabiano Lourenço que deu total apoio e condições para que pudéssemos participar e representar muito bem nossa São Carlos”, finalizou.

Resultados

Atletas

João Vazelli Junior - T46

Ouro nos 800m, 1500m e 5000m

José Roberto da Silva - T47

Ouro nos 100m, 200m e 400m

Tarcísio Tozetti - F57

Ouro no arremesso do peso, lançamento do dardo e disco

Florisvaldo Tomaz da Conceição - F54

Ouro no arremesso do peso, lançamento do dardo e disco

Raphael Barbosa - F55

Ouro no arremesso do peso, lançamento do dardo e disco

Maxuel Ferreira - T11

Ouro nos 100m

Elton Joaquim da Silva - F53

Ouro no arremesso do peso; Prata no lançamento do dardo e disco

Emerson Viveiros - F55

Prata no arremesso do peso; Bronze no lançamento do dardo e disco

