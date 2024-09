Equipe infantil de São Carlos encara líder e foca vitória na APV

Meninas guerreiras: equipe infantil busca mais uma vitória na APV - Crédito: Ze_Photografy

De olho em uma vitória na fase de classificação do Campeonato da Associação Pró Voleibol (APV), a equipe infantil de vôlei feminino Objetivo/Smec terá uma partida decisiva a partir das 11h30 deste sábado, 14, quando enfrenta a AABB de Ribeirão Preto no ginásio municipal de esportes José Eduardo Gregoracci, no Jardim Santa Felícia.

A AABB é líder invicta enquanto que o time são-carlense está em segundo lugar com apenas uma derrota, justamente para as ribeirão-pretanas na partida de estreia.

O time são-carlense está animado, pois está em uma crescente no campeonato e vem de três vitórias seguidas. “A equipe tem treinado forte e intensificamos as atividades”, disse o técnico Zé Sérgio.

De acordo com ele, a meta é buscar mais uma vitória e assim dar tranquilidade para o grupo poder se garantir, entre os três primeiros e buscar uma vaga para a próxima fase da competição.

“Particularmente acredito em um bom jogo e temos chances de sonhar com a vitória, apesar do adversário ser o mais forte do grupo e ter atletas mais habituadas à APV. Estamos no primeiro ano e com um time bem jovem. Mesmo assim, nossa evolução é muito grande”, disse Zé Sérgio.

Campeonato adulto

A equipe adulta AVS/Smec estará em ação neste sábado. A partir das 20h30, no ginásio municipal de esportes Adriano José Mariano, irá enfrentar Porto Ferreira.

A técnica Sandra Mara Leão afirmou que a equipe se preparou para buscar um bom resultado e somar pontos para se classificar para as semifinais da competição.

Leia Também