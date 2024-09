Equipe de São Carlos participa do maior Brasileiro de BMX da história

Representantes são-carlenses esperam fazer bonito na competição nacional - Crédito: Divulgação

Muita adrenalina, suor, disputas acirradas e competitividade. A equipe Pedala São Carlos Racing embarca nesta quinta-feira para Curitiba/PR para participar do maior Campeonato Brasileiro de BMX da história do país que terá a participação de 957 pilotos.

Os atletas do time são-carlense estão com a expectativa alta para esse campeonato e esperam fazer bonito, já que fizeram uma preparação intensa. As provas serão em uma pista diferente, com clima diferente, mas os pilotos estão super animados com esse novo desafio e esperam trazer bons resultados para São Carlos.

Serão dois dias de competição. No sábado, 21, será a competição da pré-bike e Cruiser. Já no domingo, 22, serão as aro 20.

Irão representar o time são-carlense os seguintes pilotos:

José Felipe Barcelli Opini - aro 20 - boys 10 anos.

Helena Gabriela Almeida Carvalho – pré-bike.

Pedro Augusto Almeida Carvalho - Cruiser - 13/14 anos e aro 20 - boys - 13 anos.

Lidiane de Souza Almeida Carvalho - Cruiser - 17/39 anos e aro 20 - 30/39 anos.

Leia Também