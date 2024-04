Equipe cadete da H7 Esportes busca a primeira vitória na Copa Derla

Bem jovem, equipe cadete de handebol feminino busca a primeira vitória na Copa Derla - Crédito: Divulgação

Após as derrotas para Guaxupé e São Tomás Aquino, nas primeiras apresentações oficiais na temporada 2024, a equipe cadete do H7 Esportes, de handebol feminino terá mais dois desafios na manhã deste domingo, 21, pela Copa Derla.

A partir das 11h, a equipe orientada pelo técnico Antonio Carlos Rodrigues estará em ação em mais uma dupla jornada. No primeiro compromisso pega São Sebastião do Paraíso e em seguida, Franca. Os jogos serão no complexo poliesportivo Amaury Destro, em Franca.

De acordo com o técnico são-carlense, as jovens atletas da equipe estão tendo este ano o primeiro contato com jogos oficiais. “Elas se mostraram nervosas e ansiosas com esta nova experiência. E isso afeta o emocional e o rendimento. Após os desafios da primeira rodada, acredito que o friozinho na barriga diminuiu e neste domingo a tendência é o rendimento e a intensidade do grupo aumente. Temos que levar em conta que as atletas do cadete são o futuro do handebol feminino e faz parte no nosso projeto que é investir hoje para ter material de reposição lá na frente. É só ter paciência. Nosso time tem qualidade e potencial”, garantiu.

Adulto

Invicto e líder na Copa Derla, a equipe adulta também vai estar em ação. A partir das 13h encara Passos no terceiro compromisso. O time são-carlense soma uma vitória e um empate e vai em busca de mais um resultado positivo.

Antonio Carlos disse que o jogo é importante ainda pois faz parte da preparação para a estreia no Campeonato Paulista, que será contra Jundiaí, no dia 28.

“Vamos para vencer e manter a ponta”, disse. “O importante é manter o ritmo de jogo e melhorar o rendimento. Vamos estrear fora no Paulista e estamos trabalhando para chegar pela primeira vez na história de São Carlos, na semifinal do estadual”, disse.

Leia Também