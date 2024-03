Em Santos, Grêmio faz o “jogo dos opostos” e Fabrício diz que time não muda estratégia

Fabrício comemora um dos três gols marcados contra o Barbarense - Crédito: Fernando Zanderin Júnior

Com um hat-trick nas costas, além de duas assistências, o atacante Fabrício comemora a excelente fase no Grêmio São-carlense. Sábado, pela rodada 11 da fase de classificação do Paulista da Série A4, o atacante fez 3 dos gols do 7 a 0 em cima da Barbarense no estádio Luisão. Além de duas assistências.

Fabrício é ainda o vice-artilheiro do campeonato com 6 gols e em boa fase, acredita em mais um bom resultado pela 12ª rodada. Sábado, 16, no estádio Espanha, encara o antepenúltimo colocado Jabaquara (8 pontos), a partir das 15h. Com a vitória, o Lobo da Central está em segundo lugar com 22 pontos, um atrás da Francana, líder.

Fabrício, 23 anos, é campeão da Libertadores com o Palmeiras em 2020 e uma das apostas do time são-carlense para o campeonato que se aproxima das quartas de final. Mais uma vitória e matematicamente o Grêmio assegura a vaga. Em entrevista, o jogador deixou claro seu otimismo, mas assegura que o time tem que manter o foco e a concentração.

São Carlos Agora - Com o Grêmio prestes a garantir a vaga para as quartas de final, muda o comportamento da equipe em busca da vitória? Existe mais cautela?

Fabrício - Nós vamos manter nossa estratégia de jogo sempre buscando a vitória. Vamos entrar concentrados e impor nosso ritmo de jogo como a equipe vem sempre fazendo.

SCA - Após a vitória diante do União Barbarense, a equipe ganha um folego extra para a sequência da competição?

Fabrício - Sabemos que essa competição é muito difícil. Claro que essa vitória dá um fôlego a mais, mas continuamos com o mesmo foco e muito trabalho.

SCA - Uma goleada histórica por 7 a 0 na última rodada. O que muda na campanha do time?

Fabrício - Grupo muito feliz e ainda mais motivado para buscar nosso objetivo, mas temos que trabalhar ainda mais e concentrar naquilo que devemos fazer, porque temos bastante trabalho à frente.

Barretos, cadê você

Na rodada 11 da A4, a grande surpresa foi a derrota sofrida pelo então líder Barretos na manhã de domingo, 10. Em casa, a equipe recebeu a visita do Audax e foi goleado por 3 a 0.

Rodada 11

América 0 x 2 SKA Brasil

Taquaritinga 1 x 2 Rio Branco

Grêmio São-carlense 7 x 0 Barbarense

Independente 0 x 3 Penapolense

XV de Jaú 1 x 1 Joseense

Vocem 2 x 0 Jabaquara

Francana 2 x 0 Nacional

Barretos 0 x 3 Audax

Classificação

Francana, 23 pontos

Grêmio São-carlense, 22 pontos

Barretos, 21 pontos

Vocem, 19 pontos

XV de Jaú, 19 pontos

Rio Branco, 17 pontos

Taquaritinga, 17 pontos

Barbarense, 16 pontos

Penapolense, 14 pontos

SKA Brasil, 13 pontos

Audax, 13 pontos

Nacional, 12 pontos

Independente, 10 pontos

Jabaquara, 8 pontos

América, 8 pontos

Joseense, 7 pontos

Leia Também