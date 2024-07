Em rodada dupla, AVS/Smec e Golden Team vencem na 9ª Copa AVS/Smec

SIGA O SCA NO

Jogadoras da AVS/Smec comemoram a vitória na competição - Crédito: Zé_Photografy

Dois jogos onde os vencedores levaram a melhor por 3 sets a 0. A rodada dupla aconteceu na manhã de domingo, 30, no ginásio municipal de esportes José Eduardo Gregoracci, no Jardim Santa Felícia e pela fase de classificação da 9ª Copa AVS/Smec de Vôlei Feminino.

No primeiro jogo, a AVS/Smec, atual campeã, não teve trabalho para vencer o Scorpions de Américo Brasiliense, em 49 minutos, em parciais de 25/3, 25/11 e 25/10, com destaque para a líbero Juliana, da equipe vencedora.

AVS/Smec: Thassi, Patrícia, Jeniffer, Jezinha, Marília, Bárbara, Dani, Maria, Luciana, Mônica, Juliana e Cássia. Técnica: Sandra Mara.

Scorpions: Fernanda, Janaína, Gabi, Regina, Natália, Karen, Josiane, Ester, Amanda, Cátia, Ellen e Michele. Técnico: Reginaldo.

Segundo jogo

Na segunda partida foi a vez do time visitante levar a melhor. Assim, o Golden Team de Américo Brasiliense conquistou uma expressiva vitória ao fazer 3 a 0 na equipe sub21 da AVS/Smec sub21, com parciais de 25/20, 25/5 e 25/16, em 64 minutos. A levantadora Isabela, do Golden, foi a destaque.

AVS/Smec sub21: Victória, Giovana, Bia, Lara, Gabi, Iolanda, Ana, Giovana C., Pietra, Júlia, Laís, Línia, Isabela e Rebeca. Técnica: Sandra Mara.

Golden Team: Isabela, Giovana, Carol, Denise, Ellen, Patrícia, Dani, Josiane, Luana, Luana S., Egles, Tati e Suelen. Técnico: Balu.

Árbitros nas duas partidas: Demerval Mascarin e Valcimar do Nascimento. Apontador: Narciso Borges.

Só um jogo

De acordo com a organização da 9ª Copa AVS/Smec, apenas um jogo está programado para esta semana pela fase de classificação.

A partida isolada será nesta terça-feira, 2, quando as universitárias da UFSCar buscam a reabilitação e encaram Ibaté. O encontro acontece no ginásio de esportes da universidade, a partir das 20h.

Leia Também