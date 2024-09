Em Porto Ferreira, Lobinhos goleiam pelo Paulista

SIGA O SCA NO

Lobinhos continuam fazendo bonito no Campeonato Paulista - Crédito: Divulgação

As categorias de base do Grêmio São-carlense estão fazendo bonito na fase de classificação do Campeonato Paulista sub11 e sub12 e na tarde de domingo, 8, conquistaram mais um expressivo resultado pela sexta rodada.

Na oportunidade os Lobinhos enfrentaram o Porto FootBall, em Porto Ferreira e nessa edição da competição, todas as partidas terão disputa de pênaltis valendo um ponto extra.

No selo Sub11, o time gremista goleou por 4 a 0, com gols de Kauan Paiva, Davi Albino, Enzo Traldi e Enzo Pires. Nos pênaltis, mais uma vitória por 4 a 1. No sub12, derrota por 1 a 0 e nos pênaltis, vitória por 5 a 4.

Os Lobinhos voltam a campo no domingo, 15 e a partir das 14h, enfrentam nas duas categorias a Internacional de Limeira no estádio municipal Professor Luís de Oliveira, no Luisão.

Leia Também