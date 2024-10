Em noite inspirada, Golden Team bate o Country

SIGA O SCA NO

23 Out 2024 - 12h30

23 Out 2024 - 12h30 Por Marcos Escrivani

Jogadoras do Golden fazem a festa após garantirem presença na final da série Prata da Copa AVS/Smec - Crédito: Zé_Photografy

Em uma noite inspirada, onde a equipe fez uma apresentação praticamente perfeita, o Golden Team venceu o Country Club pela semifinal da série Prata da 9ª Copa AVS/Smec de Vôlei Feminino e se qualificou para a decisão. O adversário será conhecido na noite desta quarta-feira, 23, quando São Carlos Clube e Elite se enfrentam no ginásio de esportes João Marigo Sobrinho, o Ginasião e o vencedor disputará o título.

Na noite de terça-feira, 22, abrindo a semifinal no ginásio municipal de esportes José Eduardo Gregoracci, no Jardim Santa Felícia, o Golden Team necessitou de 1h24 para superar o Country por 3 sets a 0, parciais de 25/22, 25/16 e 25/17. Giovana, central do Golden, foi a MVP da partida.

A partida foi bem disputada, principalmente na primeira parcial, quando o Golden encontrou dificuldades para superar o adversário. Nos dois sets seguintes, conseguiu impor o ritmo de jogo para fechar a partida com autoridade. A arbitragem foi de Demerval Mascarin e Alessandra Borges. Apontador: Narciso Borges.

Golden Team: Wilma, Giovana, Ana Carolina, Denise, Ellen, Patrícia, Greyce, Dani, Josiane, Luana, Mônica, Camila, Vitória e Luelen. Técnico: Balú.

Country Club: Simone, Beatrice, Taíris, Thalita, Helena, Sthefany, Natália, Tamires, Eluana, Sofia e Mariah. Técnico: Marcelo.

