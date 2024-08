Em Guará, ASF São Carlos terá “parada” complicada pela Liga Paulista

SIGA O SCA NO

Em Guará, equipe são-carlense busca vitória na Liga Paulista - Crédito: Jhonatan Celestino

A equipe adulta de futsal feminino ASF São Carlos “vira a chavinha”. Sai do Campeonato Paulista e volta a atenção para a fase de classificação da Liga Paulista e às 18h deste sábado, 31, vai até Guará enfrentar o FutFera no ginásio municipal de esportes Eugênio Sacardo Filho.

A partida é tida pela técnica Ana Cláudia Bianconi como difícil. “Não tem mais adversário fácil”, explicou à reportagem, salientando que o adversário é forte fisicamente e veloz. “Conquistaram o título dos Jogos Regionais em sua região este ano. É um time muito duro”, afirmou a treinadora.

Segundo Aninha, a partida será decidida nos detalhes e quem errar menos tem grandes chances de vitória. “Temos que ter 100% de concentração nesta partida. Com os ‘pés no chão’ e muito respeito. A aplicação tem que ser total, mas acredito que as nossas chances de vitória são muito boas”, disse a técnica são-carlense.

