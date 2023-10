Em batalha no Ginasião pela Copa Elisângela Rebordões, deu UFSCar

Atletas da UFSCar comemoram a difícil e disputada vitória diante do SCC A - Crédito: Zé_Photografy

Um movimentado jogo foi realizado na tarde de sábado, 30, no ginásio de esportes João Marigo Sobrinho, o Ginasião, pela fase de classificação da Copa Elisângela Rebordões de Vôlei Feminino.

Em uma batalha de superação, a UFSCar precisou de cinco sets e 1h48 de jogo para estancar a arrancada do São Carlos Clube A e vencer por 3 sets a 2, parciais de 18/25, 25/16, 25/12, 23/25 e 15/8, com destaque para a ponta Marina.

Com o resultado, o time das universitárias se manteve na quinta colocação, mas foi a 18 pontos e encostou no Caaso e Country, ambos com 18 pontos. As três equipes lutam pelo G4 da série ouro. O Clube A, por sua vez, tem 8 pontos e está em 8º lugar.

São Carlos Clube A: Sílvia, Vanessa, Mariflávia, Roberta, Adriane, Ana, Juliana, Maria, Adriana, Daiza, Claudia Cury, Luana, Marília e Cláudia. Técnica: Sandra Mara.

UFSCar: Linia, Marina, Lívia, Paloma, Manu, Bia, Daiane, Ana, Ludmilla, Julia, Maria, Bruna e Vanessa. Técnico: Lucas.

Árbitros: Demerval Mascarin e Alessandra Borges. Apontador: Narciso Borges.

Deu Clube B

Na manhã de domingo, 1, no ginásio de esportes João Marigo Sobrinho, o Ginasião, o São Carlos Clube B engatou a segunda vitória no campeonato e chegou aos 7 pontos.

Com destaque para a central Letícia, eleita a melhor da partida, o Clube B fez 3 sets a 0 em Ibaté, em 1h14, com parciais de 25/14, 25/19 e 25/14.

São Carlos Clube B: Sophia, Monise, Dani, Juliet, Bia, Victória, Geizilaine, Maria, Ana, Vânia, Letícia, Amanda, Maralice e Laura. Técnico: Udo.

Ibaté: Ana, Núbia, Ana Souza, Luciana, Tati, Maria, Pietra, Cíntia, Joice e Daiane. Técnico: Lucas:

Árbitros: Alessandra Borges e Kaisuky Kamimura. Apontador: Narciso Borges.

Classificação

1. AVS/Smec, 30 pontos

2. Elite, 23 pontos

3. Caaso, 19 pontos

4. Country Club, 19 pontos

5. UFSCar, 18 pontos

6. Fênix/LBR Sports, 15 pontos

7. Golden Team, 12 pontos

8. São Carlos Clube A, 8 pontos

9. São Carlos Clube B, 7 pontos

10. Ibaté, 4 pontos

11. Alpha, 1 ponto

