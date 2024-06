Em batalha de cinco sets, Fênix bate o São Carlos Clube pela Copa AVS/Smec

SIGA O SCA NO

Jogadoras do Fênix comemoram a conquista: vitória suada em cima do SCC - Crédito: Divulgação

Uma batalha de cinco sets foi realizada na noite desta quarta-feira, 26, no ginásio de esportes João Marigo Sobrinho, o Ginasião, pela fase de classificação da 9ª Copa AVS/Smec de Vôlei Feminino.

Foram necessárias 2h30 para apurar o vencedor na partida mais disputada e equilibrada da competição até o momento. Com destaque para a ponta Thiani, o Fênix/LBR Sports superou o São Carlos Clube por 3 sets a 2, parciais de 25/20, 22/25, 25/20, 17/25, 15/13.

Nas cinco parciais, o equilíbrio entre as equipes foi intenso e decididos somente na parte final. Com a vitória o Fênix garantiu dois pontos, enquanto que o SCC conquistou um ponto. O jogo foi arbitrado por Alessandra Borges e Valcimar do Nascimento. Apontador: Narciso Borges.

São Carlos Clube: Vanessa, Roberta, Adriane, Carol, Fran, Adriana, Geizilaine, Daíza, Cláudia Cury, Amanda, Juliana, Luana, Marília e Cláudia. Técnica: Sandra Mara.

Fênix/LBR Sports: Rafa, Marília, Carol, Valéria, Jéssica, Cris, Tati, Érica, Melissa, Jéssica P., Maria, Renata e Fran. Técnica: Mococa.

