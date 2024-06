Elite vence Alpha pela Copa AVS/Smec

Equipe do Elite comemora o bom resultado na Copa AVS/Smec - Crédito: Divulgação

Uma partida solitária, na noite desta segunda-feira, 17, marcou o início da semana esportiva da 9ª Copa AVS/Smec de Vôlei Feminino. Em um jogo bem concorrido no ginásio municipal de esportes Aristeu Favoretto, na Redenção, o Elite superou o Alpha pela fase de classificação.

Em 1h10 de um jogo consistente e sólido, as comandadas de Patrícia bateram as adversárias por 3 sets a 0, parciais de 25/11, 25/18 e 25/13, com destaque para a ponta Uina, ponta do time vencedor. A partida foi arbitrada por Alessandra Borges e Fernanda Oliveira. Apontador: Narciso Borges.

Alpha: Juliana, Cris, Jaque, Carol, Camila, Dani, Geiza, Regiane, Kizzi, Maria e Gisele. Técnica: Karine.

Elite: Débora, Paula, Edvânia, Herika, Kalisa, Carla, Uina, Sandra, Eduarda, Amanda, Thaís, Maria, Thainá R. e Thainá H. Técnica: Patrícia.

