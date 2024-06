Duas falhas do Flamengo dão vitória ao São Carlos em Guarulhos

São Carlos comemora uma inesperada vitória em Guarulhos. Equipe é vice-líder do grupo - Crédito: Ismael Volpin

Em uma partida sem brilho e de pouca intensidade, o São Carlos conquistou uma inusitada vitória por 2 a 1 contra o Flamengo, na tarde deste sábado, 8, no estádio municipal Antonio Soares de Oliveira. A partida foi pela oitava rodada da fase de classificação do Campeonato Paulista da Série B.

Com o resultado, o São Carlos foi para o 2º lugar do grupo 2 e totaliza 12 pontos. O Flamengo, com 7, é o quarto colocado. No outro jogo do grupo, em Caieiras, o Colorado fez 1 a 0 no Paulista e assumiu a liderança com 13 pontos. O time de Jundiaí está com 11, em segundo.

Logo no primeiro lance do jogo, o São Carlos fez 1 a 0, através de um gol contra de Fly. O Flamengo empatou aos 15 do segundo tempo, com Júnior. E quando todos acreditavam no empate, o goleiro Caio falhou bisonhamente e deu a vitória ao time de João Batista aos 50 minutos da etapa final.

O São Carlos chegou a fazer um primeiro tempo equilibrado e deu a impressão que poderia sair de Guarulhos com uma vitória. Mas na etapa final, foi massacrado pelo Flamengo que criou inúmeras chances para sair com os 3 pontos da partida, porém falhas individuais decretaram uma inesperada derrota.

O jogo

A vitória parcial foi do São Carlos, mas o primeiro tempo foi de chances de gol para os dois times. Porém, a Águia levou a melhor e fez 1 a 0.

O gol foi logo a 1 minuto. No primeiro ataque, o time comandado por João Batista saiu na frente. Ademilson cobrou falta e o ataque Fly, do Flamengo, tocou de cabeça e teve a infelicidade de jogar a bola contra o próprio gol. Caio até que tentou, mas o goleiro acabou encoberto.

O gol não mudou a forma do São Carlos jogar que tentou manter a posse de bola e procurava administrar a vantagem. O Flamengo, por sua vez se lançou no ataque e criou chances e deu trabalho para o estreante Max Yan, que fez a primeira partida pela Águia.

Desta forma, com lances de gol para os dois lados, a partida seguiu, mas a vantagem são-carlense se manteve no placar.

No segundo tempo, o São Carlos recuou em demasia para garantir a vantagem. Já o Flamengo massacrou nos minutos iniciais e aos 15 minutos, após cobrança de escanteio, o goleiro Max Yan espalmou a bola na pequena área e Junior apareceu sozinho para empatar.

Após o gol, o Flamengo permaneceu no ataque, criou e desperdiçou várias oportunidades para virar. Porém o ataque desperdiçou.

Quando o empate era tido como o resultado da partida, o goleiro Caio deu a vitória à Águia. Em um raro ataque são-carlense no segundo tempo, o goleiro do Flamengo se precipitou ao sair da área e cabecear a bola para tentar acabar com o perigo. Mas a bola foi no pé de Paulo Henrique que tocou por cobertura para fazer São Carlos 2 a 1 aos 50 minutos.

Classificação

Grupo 2

Colorado, 13 pontos

São Carlos, 12 pontos

Paulista, 11 pontos

Flamengo, 7 pontos

Barcelona, 0 ponto

