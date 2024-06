Domingo acontece o 2º São Carlos Bike Fest 2024

Crédito: Divulgação

A Prefeitura de São Carlos, por meio da Secretaria de Esportes e Cultura, e apoio da Fundação Educacional São Carlos (FESC), realiza no próximo domingo, dia 9 de junho, a partir das 9h, com saída do Parque dos Lilases, ao lado do SESC São Carlos, o 2º São Carlos Bike Fest.

As inscrições permanecem abertas e podem ser feitas acessando o site do Portal do Cidadão no link https://cidadao.saocarlos.sp.gov.br/

e clicar no ícone Bike Fest.

O Bike Fest vai oferecer 1.000 vagas para Passeio Urbano e outras 500 vagas para Passeio de Longa distância (50 km).

O sistema aceita apenas uma inscrição por CPF e o inscrito no 2º São Carlos Bike Fest deverá entregar 1kg de ração para cães ou gatos durante a retirada de seu KIT, no dia (08/06), das 10h às 18h na FESC, campus da Vila Nery, localizada na Rua Rui Barbosa, 2.828. Na ocasião o participante receberá uma “sacochila” e uma camiseta alusiva ao Evento.

A programação das largadas do evento, no domingo, dia 9 de junho, é a seguinte:

7h30 - Largada do Passeio de Longa Distância

9h - Largada do Passeio Urbano

8h às 12h - ciclo faixa

O percurso será definido conforme mapas que serão disponibilizados pela organização.

