Desportivo vence a segunda e é líder isolado no grupo B no Veterano

Desportivo manteve 100% de aproveitamento no campeonato - Crédito: Divulgação

Com um futebol envolvente, o Desportivo conquistou a segunda vitória na fase de classificação do Campeonato Veterano, na manhã deste domingo, 22, na Arena Raspadão, no Cidade Aracy.

A equipe fez 2 a 1 no Fonte Nova, chegou aos 6 pontos e lidera o grupo B da competição, mantendo 100% de aproveitamento e dando um grande passo à semifinal.

Foram realizadas quatro partidas na manhã de domingo e os jogadores, na superação, suportaram o forte calor e apresentaram bons jogos.

Os resultados foram os seguintes:

Galo das Arábias 1 x 1 Confiança

Desportivo 2 x 1 Fonte Nova

Aracy 2 x 1 Aymoré

Cruzeirinho 8 x 1 Novo Mundo

