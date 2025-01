Desportivo Central goleia e assume a liderança no Raspadão

Desportivo Central é a melhor equipe, até o momento, no grupo A do Raspadão - Crédito: Divulgação

O Desportivo Central dá passos largos em busca da classificação à segunda fase do 15º Campeonato Raspadão, que movimenta os aficionados do futebol no Grande Aracy. Na manhã de domingo, 19, a equipe esteve em ação pela quarta rodada da fase de classificação, quando equipes do grupo A enfrentaram as do B.

As seis partidas foram realizadas na Arena Raspadão. O Desportivo se destacou após aplicar a maior goleada da rodada, ao fazer 8 a 1 na Nata São-carlense. Com isso assumiu a primeira colocação do grupo A, ao somar 3 vitórias e 9 pontos e ter melhor saldo que o Tijuco Preto, que tem a mesma pontuação, mas está em segundo lugar.

Já o Nata São-carlense está em uma situação delicada. Após três partidas, soma três derrotas e está em penúltimo lugar no grupo B, sem somar ponto até o presente momento.

Resultados

Aracy 1 x 2 Nova Era

Caixa D’Água 4 x 2 Bola + 1

Real Maloka 1 x 4 Zavaglia

Tijuco Preto 1 x 0 Galo das Arábias

Desportivo Central 8 x 1 Nata São-carlense

Pé na Porta 3 x 0 Boleiros

Classificação

