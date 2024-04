Deportivo vence e se classifica para a segunda fase da Taça EPTV

Leões rugiram alto na EPTV e já estão na segunda fase do torneio - Crédito: Divulgação

Uma estreia pra lá com o pé direito. Com apenas um jogo realizado, o Deportivo Sanka que representa São Carlos na Taça EPTV já garantiu a classificação para a segunda fase.

No grupo D, a equipe enfrentou Américo Brasiliense na noite de quinta-feira, 11, no ginásio municipal de esportes Donato Rocitto, em Ibaté e venceu por 6 a 4. Como a equipe adversária já havia sido derrotada para Bueno de Andrada, os são-carlenses carimbaram o passaporte.

A partida que irá definir a primeira colocação do grupo, entre Deportivo e Bueno de Andrada, acontece na próxima quinta-feira, 18, no ginásio municipal de esportes Aristeu Favoretto, na Redenção, a partir das 20h45.

Jogo parelho

De acordo com representantes do Deportivo, o confronto contra Américo foi muito equilibrado, com a equipe atuando com muita intensidade e criando boas oportunidades na primeira etapa. Os Leões pararam nas boas intervenções do goleiro adversário e o jogo foi para o intervalo com o empate em 2 a 2.

Na segunda etapa, o Deportivo chegou ao gol da virada pressionando o adversário, ao final, os Leões venceram pelo placar de 6 a 4.

Leia Também