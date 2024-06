Deportivo Sanka terá rodada dupla pela Copa Record de Futsal

SIGA O SCA NO

Equipe masculina do Deportivo pega Descalvado de olho na liderança do grupo - Crédito: Divulgação

Dois jogos marcam a noite desta sexta-feira, 14, pela última rodada da fase de classificação da Copa Record. As equipes masculina e feminina do Deportivo Sanka estarão em ação no ginásio municipal de esportes Milton Olaio Filho.

Pelo grupo 12 da competição, o time masculino entra em quadra, às 20h15 e decide a liderança e a vaga na série Ouro. Terá pela frente a representação de Descalvado. A terceira integrante, da chave, Boa Esperança do Sul, com duas derrotas, está fora da disputa.

São Carlos e Descalvado decide a liderança do grupo e o vencedor fica com a vaga na série Ouro. Já o perdedor fica com a vaga na série Prata.

Em seguida, pelo grupo 2, a equipe feminina, já classificada para a segunda fase, encara a partir das 21h, a equipe de Pontal, em partida que também define o liderança do grupo.

