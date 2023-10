Deportivo Sanka perde e vai jogar a série prata da Copa Record

SIGA O SCA NO

04 Out 2023 - 07h03

Por Marcos Escrivani

Deportivo Sanka irá disputar a série prata da Taça Record - Crédito: Divulgação

Desta vez não deu. A equipe de futsal Deportivo Sanka, que representa São Carlos na Copa Record, foi derrotada por Águas da Prata por 3 a 1 e vai disputar a série prata da competição.

A partida foi realizada na noite de segunda-feira, 2, no ginásio municipal de esportes Aristeu Favoretto, na Redenção e o encontro foi válido pela segunda rodada da fase de classificação. O gol são-carlense foi anotado por Malony.

O primeiro tempo do jogo foi equilibrado e terminou no empate em 1 a 1. Porém, na etapa final, os visitantes foram mais eficientes nos arremates e construíram a vantagem.

Com a derrota, o Deportivo ficou em segundo lugar no grupo e irá disputar a série prata que terá a participação de 24 equipes. As 12 primeiras colocadas de cada grupo disputará a série ouro.

