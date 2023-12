Deportivo Sanka joga para conquistar título da Liga Ferreirense

Leoas vão em busca de mais uma vitória e conquistar o título da Liga Ferreirense - Crédito: Divulgação

O ginásio municipal de esportes Aristeu Favoretto, na Redenção, será o palco do segundo jogo da final da Liga Ferreirense de Futsal Feminino e a partir das 20h, o Deportivo Sanka recebe a visita da Fundação Jahu.

No primeiro jogo, na casa do adversário, as Leoas levaram a melhor e venceram por 2 a 1 e nesta segunda partida, jogam pelo empate no tempo normal para conquistar o título da temporada 2023.

A entrada para a partida é franqueada ao público e o time são-carlense está otimista e acreditam na conquista de um bom resultado.

O técnico René preparou o time e disse que a equipe vai em busca da terceira conquista no ano representando o Sanka. Em 2023 a equipe já foi campeã da Copa Record e Campeonato Paulista Sul-Minas.

“Esperamos um bom jogo e vamos subir a marcação e tentar a vitória. Não pretendemos jogar com a vantagem que temos. Queremos a vitória e terminar o ano com mais um título”, disse René.

No primeiro jogo, em Jaú, o Deportivo venceu por 2 a 1 e na segunda e decisiva partida, joga pelo empate no tempo normal. Caso as visitantes vençam, as Leoas voltam a jogar pelo empate na prorrogação.

