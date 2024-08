Deportivo Sanka faz seletiva e busca novos atletas para a equipe de futsal

Leões buscam reforços para o segundo semestre de 2024 - Crédito: Divulgação

Com o intuito de renovar a equipe, o Deportivo Sanka realiza no dia 14 de agosto, quarta-feira, a partir das 19h30, no ginásio municipal de esportes Aristeu Favoretto, na Redenção, uma seletiva para que novos atletas da cidade e região possam integrar o grupo que tem agenda cheia neste segundo semestre de 2024.

Os testes serão para que novos atletas façam parte da equipe são-carlense que irá disputar o campeonato municipal e outros torneios regionais.

Os interessados em participar do treino-teste (peneira) basta ir até o ginásio de esportes da Redenção com as vestimentas adequadas (camiseta branca, shorts preto e tênis). Obrigatório apresentação do RG

O teste terá a presença de um técnico e um preparador físico e serão avaliados goleiros, fixos, alas e pivô. Dúvidas e ficha de inscrição podem ser obtidas pelo WhatsApp 16) 99255-4388.

