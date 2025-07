Grêmio Desportivo São-Carlense completa 9 anos

Jogadores do Lobão comemoram mais um gol no Paulista da A-4 contra a Penapolense - Crédito: FOTO: Fernando Zanderin Jr.

O Grêmio Desportivo São-Carlense, conhecido como Grêmio, Grêmio São-Carlense ou São-Carlense, completou neste domingo, 20 de julho, 9 anos de existência. Suas cores são vermelho, azul e branco.

Sua fundação se deu na tentativa de resgatar a torcida e as memórias do antigo Grêmio Esportivo São-Carlense, fundado em 19 de março de 1976, que encerrou suas atividades em 2005. Atualmente, o clube disputa a Série A4 do Campeonato Paulista, equivalente ao quarto nível estadual. O clube manda seus jogos no Estádio Luisão, o Luís Augusto de Oliveira.

Em 2016, começou nos campeonatos amadores da cidade e retornou ao profissionalismo disputando a 1ª Taça Paulista e, em 2017, a 2ª Taça Paulista, organizada pela Liga de Futebol Paulista. Em 2018, voltou a ser filiado à FPF e atualmente disputa a Segunda Divisão do Campeonato Paulista, além de contar com todas as categorias de base, do Sub-11 ao Sub-20.

O ANTECESSOR – Antes do Grêmio Desportivo São-Carlense, há exatamente 49 anos, em 19 de março (Dia de São José) de 1976, era fundado o Grêmio Esportivo São-Carlense, clube de futebol profissional que empolgou a torcida da cidade por quase três décadas e chegou a disputar a Primeira Divisão do Futebol Paulista, embora por apenas um ano.

Nascido do Madrugada Esporte Clube, o Grêmio contou com as bênçãos do padroeiro São José e o apoio de uma torcida fiel ao disputar sucessivos campeonatos na 3ª, 2ª e 1ª divisões do futebol paulista. Entre seus torcedores estiveram Ronald Golias, o bispo Dom Constantino e o padre Luiz Cechinato (presença frequente na arquibancada do Estádio do Luisão).

O “Lobão” contou com a cobertura apaixonada da “Equipe Eclética” da Rádio São Carlos e da “Titular”, da Rádio Progresso. O radialista Cardoso Natal (1939–2018) compôs o hino do clube de jornadas memoráveis. Uma das mais célebres é narrada no livro "1997: o ano em que a Europa conheceu o Grêmio São-Carlense", de autoria do jornalista Leonardo Cantarelli. A publicação descreve a viagem que o Grêmio fez à Itália e à Inglaterra entre julho e agosto de 1997. Um evento de almanaque.

Afundado em dívidas que chegavam a R$ 2 milhões, o Lobão foi extinto no início do século XXI. Porém, em 20 de julho de 2016, o futebol local voltou a ser representado pelas cores azul, branco e vermelho com a fundação do sucessor do antigo clube, o Grêmio Desportivo São-Carlense, atualmente na 4ª divisão paulista.

Galeria de presidentes

Sérgio Antônio Piovesan – 2016 a 2017

Benedito Alves Pinheiro – 2017 a abril de 2021 (in memoriam)

Fábio Nogueira Spósito – 2022 até o presente

