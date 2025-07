Carros capotam após colisão na SP-318

Crédito: Lourival Izaque

Um grave acidente envolvendo diversos veículos interditou a SP-318 nos dois sentidos na manhã deste domingo (27), no trecho entre São Carlos e Ribeirão Preto.

Segundo informações colhidas no local, um Fiat Mobi, que se evadiu após a colisão, bateu na traseira de um Citroën. Com o impacto, o Citroën colidiu na traseira de um Fiat Strada e, na sequência, em um Volkswagen Gol.

O Citroën e a Strada capotaram, interditando totalmente a rodovia. O Gol teve a traseira danificada. No interior do Gol havia uma gestante, que recebeu atendimento do SAMU no local e dispensou encaminhamento ao hospital.

No Citroën, um homem de 27 anos e outro ocupante foram socorridos com ferimentos e encaminhados à Santa Casa de São Carlos com dores, principalmente na região do ombro. O motorista da Strada também foi levado ao hospital, mas até o momento não há informações sobre seu estado de saúde.

O Corpo de Bombeiros segue no local realizando a limpeza da pista, enquanto a Polícia Rodoviária orienta o trânsito. A rodovia segue interditada nos dois sentidos até a retirada dos veículos e a liberação total da via.

As causas do acidente serão apuradas, mas não está descartada a realização de um racha.

Leia Também