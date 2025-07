Secretaria de Esportes corta transporte e equipe de Rugby desiste do Paulista

Compartilhar no facebook

SIGA O SCA NO

São Carlos encara Piracicaba e busca vitória no Paulista de Rugby - Crédito: Rafael Vercetti

A Associação Esportiva Rugby São Carlos – AERUSC comunicou, nesta sexta-feira, 18 de julho, a sua desistência de participar da Taça Prata do Campeonato Paulista B de Rugby 2025. Um ofício foi encaminhado à Federação Paulista de Rugby informando a decisão.

De acordo com o presidente da entidade, Gabriel Bagnato, a decisão se deve à interrupção do fornecimento de ambulância e transporte por parte da Prefeitura Municipal de São Carlos às equipes esportivas da cidade, em virtude de contenção de gastos.

Bagnato relata que tal medida inviabiliza financeiramente a continuidade da equipe na competição. Os jogadores ficaram bastante frustrados com a situação, pois, segundo ele, o governo municipal havia se comprometido a arcar com os custos de transporte e ambulância, mas voltou atrás, descumprindo o acordo.

Leia abaixo a íntegra do documento

Ofício 18/2025

A Associação Esportiva Rugby São Carlos – AERUSC, inscrita no CNPJ sob o nº 12.979.988/0001-61, com sede na Rua Abraão João, 895, Jardim Bandeirantes, vem, por meio deste, informar sua desistência de participar da Taça Prata do Campeonato Paulista B de Rugby 2025.

Tal decisão é motivada pela interrupção do fornecimento de ambulância e transporte por parte da Prefeitura Municipal de São Carlos às equipes esportivas da cidade, em virtude de contenção de gastos – decisão que inviabiliza financeiramente a continuidade de nossa equipe na competição.

Lamentamos profundamente tomar esta decisão, mas levamos a situação até onde nos foi possível. Continuar, a partir deste ponto, seria comprometer ainda mais as finanças do clube e dos nossos atletas – talvez até comprometer a continuidade de nossa equipe.

Cordialmente,

Gabriel Bagnato

Presidente

Leia Também