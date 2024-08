Deportivo Sanka faz seletiva de futsal feminino em agosto

Deportivo Sanka representa São Carlos em várias competições regionais e estaduais - Crédito: Divulgação

O ginásio municipal de esportes Aristeu Favoretto, na Redenção, será o palco de seletiva de futsal feminino, que irá acontecer na segunda-feira, 12 de agosto, a partir das 19h30.

As atividades serão abertas para jogadoras acima de 16 anos e é aberta para atletas residentes em São Carlos e na região.

Segundo a direção do Deportivo, as selecionadas irão compor a equipe das Leoas que representa o município nas principais competições da modalidade.

As pretendentes devem comparecer no local pouco antes do horário marcado portando RG, além de se apresentarem com a vestimenta apropriada para a prática esportiva. As jovens menores de 18 anos também devem estar acompanhadas de um responsável.

