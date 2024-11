Deportivo Sanka e Esportiva duelam pela Taça São Carlos de Futsal

Deportivo Sanka, invicto e 100%, entra como favorito à conquista do título - Crédito: Divulgação

A grande final da Taça São Carlos de Futsal, promovida pela Liga Desportiva de São Carlos, promete agitar a noite desta sexta-feira, 29, com um duelo eletrizante entre Deportivo Sanka e Esportiva, equipes que chegam à decisão com campanhas impressionantes e em busca de consagrar seus esforços com o título.

No ginásio municipal de esportes Milton Olaio Filho, a partir das 19h, acontece rodada dupla. Na preliminar, a disputa do 3º lugar, entre Falcão Dourado e Prohab/Muleques da Quebrada, em seguida a disputa de quem é o melhor no futsal são-carlense de 2024.

O Deportivo Sanka, comandado pelo técnico Rafael Sampaio, chega como franco favorito para a final, ostentando um desempenho impecável até o momento. Com 9 vitórias em 9 jogos, a equipe marcou 54 gols e sofreu apenas 16. Os destaques são o artilheiro Renan Oliveira e José Gabriel, ambos com 10 gols, além do ala Malony de Jesus, que se tornou peça-chave para o time. A torcida do Leão também tem sido fundamental, empurrando a equipe do início ao fim com muito apoio nas arquibancadas.

Do outro lado, a Esportiva, dirigida por Erick da Silva, apresenta uma campanha sólida, com 8 vitórias e 1 derrota. A equipe somou 51 gols e sofreu 20. O destaque é Renan Sampaio, o artilheiro da competição com 14 gols, que se tornou a principal ameaça para o adversário na decisão.

Ambas equipes chegam com muita determinação e garra para a final, que promete ser um espetáculo dentro e fora das quadras, com a arquibancada ‘fervendo’ ao longo de todo o confronto. A Taça São Carlos de Futsal marca o encerramento do calendário esportivo da Liga Desportiva São Carlos (LDSC) em 2024, um ano de grandes realizações para o futsal amador da cidade, que promete ainda mais agitação e novidades no próximo ano.

A decisão entre Deportivo Sanka e Esportiva é, sem dúvida, um capítulo à parte na história do futsal municipal, e o público pode esperar um confronto de altíssimo nível, com muita emoção até o apito final.

