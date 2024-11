Deportivo e Prohab entram como favoritos nas quartas da Copa São Carlos

Compartilhar no facebook

Única equipe 100%, Deportivo Sanka pega o Pakabá pela Copa São Carlos - Crédito: Divulgação

A partir das 19h desta quarta-feira, 20, a bola vai rolar pelas quartas de final da Copa São Carlos, no ginásio municipal de esportes Milton Olaio Filho. Começa assim, o mata-mata em jogo único que irá definir os semifinalistas da competição promovida pela Liga Desportiva de São Carlos.

Deportivo Sanka enfrenta o Pakabá Futebol e Samba e o Prohab Muleques da Quebrada terá pela frente o União Douradense.

Por terem feito melhores campanhas na fase de classificação, Deportivo e Prohab jogam pelo empate e entram como favoritos.

A Copa

Na primeira fase, a Copa São Carlos teve, ao todo, 49 partidas. As redes balançaram 367 vezes o que deu uma média de 7,48 gols por partida.

Até o momento, o Deportivo Sanka e Esportiva São Carlos tem o maior poderio de ataque com 40 gols marcados cada equipe. O Deportivo até o momento tem a melhor defesa da competição com apenas 9 gols sofridos e é ainda, a única equipe com 100% de aproveitamento.

