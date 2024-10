Deportivo e Esportiva fazem a ‘lição de casa’, Redenção tropeça

SIGA O SCA NO

14 Out 2024 - 07h33

14 Out 2024 - 07h33 Por Marcos Escrivani

Deportivo Sanka venceu e conquistou a segunda vitória na Copa São Carlos - Crédito: Jhonatan Celestino

Três jogos quentes e uma surpresa. Assim foi a rodada tripla da fase de classificação da 3ª Copa São Carlos de Futsal, realizada na noite de sexta-feira, 12, no ginásio municipal de esportes Milton Olaio Filho.

Enquanto o Deportivo Sanka e Esportiva fizeram a lição de casa, uma vez que são considerados candidatos ao título de 2024, o atual campeão Redenção, tropeçou e acabou derrotado.

Pelo grupo A, em uma noite inspirada, o Deportivo Sanka conquistou a segunda vitória e chegou aos 6 pontos, ao golear o Prohab/Muleques da Quebrada por 6 a 0. Já o Redenção perdeu por 3 a 2 para o Jockey, que conquistou a primeira vitória e permaneceu com 3 pontos.

Pelo grupo B, mais uma goleada da Esportiva, que aplicou 9 a 2 no Loz Bárbaros e lidera com 6 pontos, contra apenas 1 do adversário.

Segunda com dois jogos

O ginásio municipal de esportes Aristeu Favoretto, na Redenção, será o local de uma rodada da Copa São Carlos. A partir das 20h, um jogo de líderes. Falcão Dourado e Deportivo Sanka, ambos com 100% de aproveitamento, se enfrentam pelo Grupo A.

Pelo mesmo grupo, na sequência, duas equipes que buscam a reabilitação: Prohab/Muleques da Quebrada x Redenção.

Classificação

