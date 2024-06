De olho na vaga, sub15 da Asf pega o Santo André fora de casa

Sub15 da ASF tem que vencer para se classificar na Copa da LPF - Crédito: Jhonatan Celestino

A tarefa é difícil, mas não impossível. Com este pensamento, as jogadoras da equipe de futsal feminino sub15 da Asf São Carlos estarão em ação na tarde deste domingo, 9, e no ginásio de esportes Semef, enfrenta o Santo André pela última rodada da fase de classificação da Copa LPF.

O time comandado por Júlia Castro terá uma parada difícil pela frente, já que o adversário possui 6 pontos, contra 3 das são-carlenses que necessitam de uma vitória para conquistar uma vaga para as quartas de final.

Além do sub15, estarão em ação em Santo André, as equipes sub11 e sub13 em uma rodada tripla entre andreenses e são-carlenses.

“Queremos fazer um bom jogo fora de casa e garantir a nossa classificação para as quartas de final. É a última partida da primeira fase e até aqui fizemos bons jogos mesmo quando não saímos com a vitória. Desde então, estamos trabalhando os detalhes onde precisávamos melhorar aos poucos. Nosso objetivo agora é juntar tudo isso e continuar crescendo juntas e tornando nosso grupo cada dia mais forte”, salientou a jovem técnica são-carlense.

Mais jogos

Ainda no domingo, um “cardápio completo” para as equipes femininas de futsal de São Carlos. O sub17, sub20 e adulto encerram a fase de classificação na Copa da LPF. Todas estão classificadas, mas a meta das equipes é vencer para terminar em grande estilo a fase de classificação.

O sub17 e sub20 jogam a partir das 16h30 no ginásio municipal de esportes Fioravante Iervolino e encaram Guarulhos. Uma vitória dá ao sub17 o segundo lugar no grupo e a vaga para a segunda fase. Já o sub20, se vencer, dependendo do saldo de gols pode terminar na primeira colocação do grupo.

O adulto da Asf, por sua vez encara Mauá a partir das 14h. Apesar de mandar o jogo, por falta de ginásio público em São Carlos teve que mandar a partida no Gigantão, em Araraquara. O time da técnica Ana Cláudia Bianconi está em uma situação confortável. Se vencer o time visitante termina em primeiro lugar no grupo.

Leia Também