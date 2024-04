Da base, somente o sub20 da Asf vence no final de semana

Equipe sub17 conheceu a primeira derrota na Copa da LPF - Crédito: Divulgação

Em sete partidas realizadas entre sábado, 13 e domingo, 14, as categorias de base Asf São Carlos conquistou apenas uma vitória na Copa da LPF. Ocorreram partidas em São Carlos e Jundiaí e as jovens equipes da cidade colecionaram seis derrotas.

No sábado, 13, no ginásio municipal de esportes Hugo Dornfeld, na Vila São José, as são-carlenses recepcionaram o Fênix, de São Caetano, uma tradicional equipe que possui uma grande estrutura.

As visitantes levaram a melhor nas três partidas, ao superar o sub13 por 10 a 7, o sub15 por 20 a 0 e o sub17 por 8 a 3.

Na manhã de domingo, 14, os jogos foram no Centro Esportivo e Recreativo São Matheus, em Jundiaí, quando enfrentaram o Eleven.

O sub11 abriu a jornada esportiva e perdeu por 14 a 1. O sub13 foi derrotado por 2 a 1 e o sub15 caiu por 3 a 2. A única vitória são-carlense foi no sub20, com uma vitória por 2 a 1.

Segundo a técnica Ana Cláudia Bianconi, o início do jogo foi marcado por nervosismo, mas aos poucos as atletas se soltaram e conquistaram a importante vitória. O próximo desafio é a estreia no Campeonato Paulista que será nesta sexta-feira, 19, quando enfrenta Pinda, no ginásio municipal de esportes Milton Olaio Filho, a partir das 18h.

