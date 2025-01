Cruzeiro vence o América/RJ e avança na Copinha

Crédito: Divulgação/Cruzeiro

O Cruzeiro garantiu sua classificação para a terceira fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior ao vencer o América-RJ nos pênaltis por 5 a 3, após empate de 1 a 1 no tempo regulamentar, em partida realizada no Estádio Luís Augusto de Oliveira, em São Carlos.

No primeiro tempo, o América-RJ saiu na frente com gol de Fortunato aos 40 minutos. O Cruzeiro empatou pouco antes do intervalo, aos 44 minutos, com Janderson aproveitando cobrança de escanteio.

Na disputa de pênaltis, o Cruzeiro teve 100% de aproveitamento, com Bruno Alves, Kaique, Rayan, Janderson e Kauã convertendo suas cobranças. Pelo América-RJ, Kauan, Choque e Davi marcaram, enquanto Cayo desperdiçou sua tentativa.

Com a vitória, o Cruzeiro avança para a terceira fase da Copinha e enfrentará o vencedor do confronto entre Portuguesa e Real Brasília.

Leia Também