Cruzeiro vence e encaminha vaga na Copinha

Cruzeiro é o novo líder do grupo 13 da Copinha - Crédito: Guilherme Veiga

Encerrada a segunda rodada da fase de classificação do grupo 13 da Copa São Paulo de Futebol Júnior e nenhuma equipe garantiu classificação à segunda fase. Somente o Imperatriz/MA, com duas derrotas, está sem chances de avançar. A rodada dupla foi realizada no estádio municipal Professor Luís Augusto de Oliveira, o Luisão.

Na conclusão da rodada, na noite deste domingo, 5, o Cruzeiro/MG, atual vice-campeão brasileiro da categoria, deu um grande passo. Mas encontrou muitas dificuldades. Com dois gols no final da partida, venceu o Imperatriz por 2 a 0 e assumiu a liderança, com 4 gols.

O São Carlos, que na preliminar havia empatado com o Real Brasília/DF em 1 a 1, caiu para o segundo lugar, também com 4 pontos. O representante do Distrito Federal ainda respira. Está em 3º lugar, com 2 pontos.

A última rodada, na quarta-feira, 8, promete ser “quente”. Às 14h45, O eliminado Imperatriz encara o Real Brasília que precisa vencer. Os três pontos garantem a classificação da equipe à segunda fase. Às 17h, São Carlos x Cruzeiro faz um jogo de “vida ou morte”, com o time mineiro jogando pelo empate para se classificar.

