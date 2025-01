Cruzeiro vence de virada e despacha a Lusa

Cruzeiro levou a melhor e despachou a Lusinha - Crédito: Miltinho Marchetti

O Cruzeiro/MG, atual vice-campeão brasileiro da categoria, segue na Copa São Paulo de Futebol Junior. Na tarde desta terça-feira, 14, a equipe mineira confirmou a classificação para as oitavas de final.

Com autoridade, no estádio municipal Professor Luís Augusto de Oliveira, o Luisão, despachou a Portuguesa de Desportos. O sabor da classificação foi com muito tempero de emoção, já que a vitória por 3 a 1 veio com uma virada.

A Lusinha do Canindé saiu na frente com um gol de Sciencia, aos 8 minutos do primeiro tempo. Kaique Kenji, de pênalti, empatou ainda na etapa inicial, aos 34 minutos.

No segundo tempo, logo aos 3 minutos, o vira-vira mineiro, com Fernando colocando a Raposinha em vantagem. O “tiro de misericórdia” foi aos 41 minutos, com Melere fazendo 3 a 1.

