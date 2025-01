Cruzeiro enfrenta o América/RJ neste domingo no Luisão

Estádio do Luisão -

A Federação Paulista de Futebol (FPF) confirmou que a cidade de São Carlos receberá a partida entre Cruzeiro-MG e América-RJ, válida pela segunda fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior. O palco do confronto é o Estádio Municipal Prof. Luís Augusto de Oliveira “Luisão”, com entrada aberta ao público.

De acordo com o comunicado da FPF, o jogo será realizado já neste domingo (12/01), às 16h30. O Cruzeiro foi o primeiro colocado do Grupo 13 na primeira fase, enquanto o América ficou com a segunda posição no Grupo 14. Caso a partida termine empatada, a definição do classificado será nos pênaltis.

Vale lembrar que a entrada é aberta ao público, mas o torcedor deve se cadastrar gratuitamente no aplicativo Bip Fut e reservar seu ingresso virtual de forma antecipada. Conforme a norma da competição, aqueles que não fizerem o procedimento não poderão adentrar ao estádio.

A Copa São Paulo é realizada mais uma vez em São Carlos por iniciativa da Prefeitura Municipal, por meio da Secretaria Municipal de Esportes, que oferta toda a infraestrutura e a prestação de serviços – como alimentação, hospedagem e transporte – às equipes participantes.

