Cruzeiro do Sul e Pé Na Porta tem jogos decisivos pela Champions Ouro

Pé Na Porta encara o Policarbon e tem que vencer para continuar com chances de classificação - Crédito: Divulgação

A Série Ouro da Champions Cup, promovida pela Liga Desportiva de São Carlos tem cinco jogos previstos para a manhã deste domingo, 30 e em dois deles, duas equipes irão jogar as suas últimas cartadas de olho nas quartas de final.

Na Fazenda Itaguassu, às 10h, o Pé Na Porta, com 15 pontos e na 10ª colocação enfrenta o Policarbon, que está com 18 pontos e na 7ª posição. É o chamado "jogo de seis pontos", pois caso vença, o Pé Na Porta não permite que o adversário dispare e mantém as chances de classificação.

No outro jogo, o Cruzeiro do Sul, 9º colocado com 16 pontos vai ter uma "carne de pescoço" pela frente. Às 10h30, no estádio municipal Professor Luís Augusto de Oliveira, o Luisão, vai encarar o líder e invicto Juventus Cruzado de Ibaté, que está com 31 pontos e classificado. A parada é indigesta, mas a equipe tem que buscar a vitória para se manter viva no torneio.

A rodada

Campo da Vila Isabel

8h - Abdelnur x River Plate

10h - Mirante x Aracy

Estádio municipal Professor Luís Augusto de Oliveira, o Luisão

8h30 - Santa Angelina x Tijuco Preto

10h30 - Cruzeiro do Sul x Juventus

Fazenda Itaguassu

10h Pé Na Porta x Policarbon

Classificação

Leia Também