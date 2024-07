Country vence na Copa AVS/Smec e chega a 4ª posição

SIGA O SCA NO

Jogadoras do Country ao lado de Eluana, eleita a melhor da partida - Crédito: Zé_Photografy

Um jogo solitário ocorrido na noite desta quinta-feira, 18, marcou a sequência da fase de classificação da 9ª Copa AVS/Smec de Vôlei Feminino. A partida foi realizada no ginásio de esportes do São Carlos Country Club.

Com tranquilidade e em 64 minutos, o Country Club venceu o Alpha por 3 sets a 0, parciais de 25/12, 25/9 e 25/15. A equipe teve ainda a atleta destaque do jogo: a oposta Eluana.

Com a vitória, o Country somou mais 3 pontos e foi a 9, chegando a quarta posição, ao lado do Fênix/LBR Sports. Já o Alpha continua sem vencer no torneio e soma somente 1 ponto.

A arbitragem foi de Alessandra Borges e Ana Paula Silva Dantas. Apontador: Narciso Borges.

Country Club: Beatrice, Bianca, Thalita, Sofia, Stefany, Nathália, Tamires, Verônica, Eluana, Isabela, Mariah e Taíres. Técnico: Marcelo.

Alpha: Juliana, Fernanda, Carol, Gislaine, Gabi, Camila, Isabela, Fabi, Regiane, Kizzi, Fábia, Maria, Gisele e Sandra. Técnica: Karine.

