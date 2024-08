Country vence e assume vice-liderança da Copa AVS/Smec

Jogadoras do Country comemoram a conquista, que teve Tamiris como MVP - Crédito: Divulgação

Um jogo solitário marcou o início de semana esportivo em São Carlos e válido pela fase de classificação da 9ª Copa AVS/Smec de Vôlei Feminino. Na noite de segunda-feira, 26, no ginásio de esportes do Country Club, a equipe da casa fez 3 sets a 0 em Ibaté, parciais de 25/10, 25/13, 25/11, em apenas 52 minutos.

A tranquila vitória fez com que o Country assumisse a segunda colocação da Copa, com 18 pontos, apenas atrás do líder Fênix/LBR Sports, que está com 23 pontos. A equipe ultrapassou o Golden Team (Américo Brasiliense), que tem 17 pontos e a AVS/Smec, que totaliza 16 pontos. Já Ibaté busca, ainda, a primeira vitória no torneio.

Na partida, que teve a Arbitragem de Ederson Aguiar e Silva e Alessandra Borges (apontador: Narciso Borges), a MVP foi a levantadora Tamiris, da equipe vencedora.

Country Club: Beatrice, Bianca, Thalita, Helena, Stefany, Natália, Tamiris, Verônica, Eluana, Isabela, Simone, Mariah e Taíris. Técnico: Lucas.

Ibaté: Ana Flávia, Núbia, Lívia, Pietra, Cris, Maria, Lorraine, Sandra, Daiane e Vitória. Técnico: Lucas.

