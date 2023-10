Country faz a “lição de casa” e vence o Alpha

Com tranquilidade, Country conquistou boa vitória na competição - Crédito: Zé_Photografy

Em 1h04 de jogo, as atletas do São Carlos Country Club, comandadas pelo técnico Lucas, fizeram a lição de casa e conquistaram uma importante vitória pela fase de classificação da Copa Elisângela Rebordões de Vôlei Feminino.

Na noite de quinta-feira, 28, no ginásio municipal de esportes José Eduardo Gregoracci, no Jardim Santa Felícia, o Country venceu o Alpha por 3 sets a 0, parciais de 25/13, 25/10 e 25/23 e com isso subiu para a terceira colocação com 19 pontos. Já o Alpha permanece sem vitória.

Após a expressiva conquista, a equipe se colocou entre as quatro melhores e está momentaneamente nas finais da série ouro. A central Stefany foi eleita a melhor atleta da partida.

Árbitros: Alessandra Borges e Ana Paula Silva Dantas. Apontador: Narciso Borges.

Classificação

1. AVS/Smec, 30 pontos

2. Elite, 23 pontos

3. Country Club, 19 pontos

4. Caaso, 19 pontos

5. UFSCar, 16 pontos

6. Fênix/LBR Sports, 15 pontos

7. Golden Team, 12 pontos

8. São Carlos Clube A, 7 pontos

9. Ibaté, 4 pontos

10. São Carlos Clube B, 4 pontos

11. Alpha, 1 ponto

Sequência

A competição promete mais jogos decisivos e bem disputados durante a semana

Nesta terça-feira, 3, às 20h, no ginásio de esportes João Marigo Sobrinho, o clássico entre as equipes A e B do São Carlos Clube. Na quarta-feira, 4, 20h30, no ginásio municipal de esportes Milton Olaio Filho, o clássico que promete ser acirrado entre as universitárias do Caaso frente a UFSCar. No mesmo horário, só que na quinta-feira, 5, mas no ginásio de esportes do São Carlos Country Club, as anfitriãs recebem a visita do Golden Team, de Américo Brasiliense.

No sábado, 7, às 17h, novamente no ginásio de esportes João Marigo Sobrinho, o São Carlos Clube B estará em ação contra o Alpha. Na segunda-feira, 9, às 20h30, no ginásio municipal de esportes Milton Olaio Filho, o Caaso vai medir forças frente o Country Club.

