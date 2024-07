Country e Fênix entram como favoritos na rodada da Copa AVS/Smec

SIGA O SCA NO

Contra o Country, o Alpha busca a primeira vitória na Copa AVS/Smec - Crédito: Zé_Photografic

A Copa AVS/Smec, que está em sua nona edição, terá dois jogos pela fase de classificação no meio de semana.

O São Carlos Country Club e o Fênix/LBR Sports entram como favoritos às vitórias, por possuírem equipes com mais qualidade técnica que as adversárias.

A rodada do meio de semana começa na quinta-feira, 18. A partir das 20h30, o São Carlos Country Club encara o Alpha ginásio de esportes do Country. No dia seguinte, sexta-feira, 19, a partir das 20h30, o Fênix/LBR Sports irá recepcionar o Scorpions de Américo Brasiliense, em jogo marcado para o ginásio municipal de esportes Aristeu Favoretto, na Redenção.

