Corinthians busca a reabilitação em Campinas

Romero deve ser um dos titulares do Timão contra a Ponte - Crédito: Rodrigo Coca/Agência Corinthians

Ponte Preta e Corinthians tem um jogo decisivo pela quinta rodada do Paulistão a partir das 19h45 desta quarta-feira, 29, no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas.

O Corinthians perdeu a invencibilidade no campeonato e ainda, uma sequência de 10 vitórias seguidas. Apesar dos jogadores afirmarem que o resultado não influiu psicologicamente, o técnico Ramon Diaz deve preservar alguns jogadores para encarar a Macaca. A equipe caiu para o segundo lugar no grupo A com 9 pontos.

A Ponte faz uma campanha regular. Está invicta com uma vitória e três empates. Totaliza seis pontos e mesmo assim é a terceira colocada no grupo D, atrás de São Bernardo e Palmeiras.

Os jogadores campineiros estão otimistas na conquista de um bom resultado e a palavra de ordem na Macaca é buscar os três pontos para tentar colocar o time no Z2 do grupo.

